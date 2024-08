Almodóvar lanza tráiler de filme 'La habitación de al lado'

Pedro Almodóvar ha revelado este martes el primer tráiler de su nueva película, "La habitación de al lado" ("The Room Next Door"), a través de YouTube.

El avance muestra a las protagonistas, Tilda Swinton y Julianne Moore, enfrentándose a momentos de gran emotividad mientras la banda sonora, compuesta por Alberto Iglesias, intensifica la atmósfera íntima del filme.

El tráiler inicia con un primer plano de Swinton, cuya mirada se dirige hacia el exterior mientras la nieve cae frente a un amplio ventanal.

La escena se transforma cuando Moore, visiblemente emocionada, aparece junto a Swinton, quien se encuentra en una cama de hospital con un gotero en el brazo.

La secuencia incluye un viaje en coche a una casa en medio del bosque, un sobre con la inscripción "good bye" y un grito desgarrador, ofreciendo un breve pero intenso vistazo al drama que se avecina.

La película, basada en la novela "What Are You Going Through" de Sigrid Nunez, será presentada en el Festival de Venecia, que se celebrará del 28 de agosto al 7 de septiembre, donde competirá por el prestigioso León de Oro.

Esta es la primera vez que Almodóvar dirige una película en inglés, narrando la historia de Ingrid (Moore) y Martha (Swinton), dos antiguas amigas cuyas vidas han tomado caminos muy diferentes y se reencuentran en una circunstancia extrema pero conmovedora.

Producida por El Deseo, la película explora temas como la crueldad de las guerras, las diferencias en cómo las dos protagonistas abordan la realidad en sus escritos, así como la muerte, la amistad y el placer sexual como medios de resistencia frente al horror.

La película fue filmada entre Madrid y Nueva York.

Comentarios