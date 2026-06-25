Alistarían Nueva York para la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Diversos reportes apuntan a que podría realizarse durante el fin de semana del 4 de julio, una de las fechas más concurridas del año en Estados Unidos.

Los preparativos para un evento de gran magnitud en el corazón de Nueva York han desatado especulaciones sobre la realización de la boda entre la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce.

Diversos reportes apuntan a que las celebraciones podrían realizarse durante el fin de semana del 4 de julio, una de las fechas más concurridas del año en Estados Unidos.

Permisos y cierres de calles alimentan las versiones

De acuerdo con información difundida por medios estadounidenses, tres personas con conocimiento de los preparativos señalaron que se solicitó autorización para cerrar calles cercanas al Madison Square Garden entre el 2 de julio y el mediodía del día 4.

La petición habría sido presentada por una empresa especializada en organización de eventos, la cual solicitó instalar una estructura temporal en las inmediaciones del recinto para una reunión con una asistencia estimada de entre 500 y 999 personas.

Hoteles y seguridad refuerzan la expectativa

Otro de los elementos que ha llamado la atención es la reserva de habitaciones por parte de integrantes de los Kansas City Chiefs, equipo donde juega Travis Kelce. Diversos reportes indican que varios jugadores tendrían alojamiento en un hotel de Times Square durante las fechas cercanas al supuesto evento.

Además, trascendió que personal de seguridad y agentes asignados a la estación ferroviaria cercana al Madison Square Garden habrían sido informados de que la boda estaría programada para el fin de semana festivo.

Aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente detalles del evento, la coincidencia de los preparativos ha mantenido viva la conversación sobre el enlace matrimonial.