Alista El Tri su primera gira formal por Europa

Alex Lora lanzó la primera bola con los Giants de San Francisco antes de llevar su gira "Adicto al Rocanrol 2026" por nueve países europeos.

Después de casi seis décadas de trayectoria, El Tri continúa haciendo historia. La agrupación liderada por Alex Lora se prepara para realizar por primera vez una gira formal por Europa, con 11 presentaciones en nueve países, como parte de su recorrido “Adicto al Rocanrol 2026”, llevando su música a ciudades como Madrid, Milán, París, Londres, Barcelona y Berlín.

Pero antes de cruzar el Atlántico, Alex Lora protagonizó otro momento especial en Estados Unidos. El pasado domingo 16 de agosto, el líder y fundador de El Tri, acompañado por Chela Lora, fue invitado al Oracle Park de San Francisco para realizar el tradicional “first pitch” durante el encuentro entre los San Francisco Giants y los Colorado Rockies.

Con este lanzamiento ceremonial, Alex Lora se convirtió en el primer artista mexicano en lanzar la primera bola en este estadio. Los Giants dieron la bienvenida a Alex y Chela Lora, reconociéndolos como figuras legendarias del rock en español mexicano. La participación fue impulsada por Radio Lazer, la estación en español de los San Francisco Giants, para acercar a la comunidad latina a esta experiencia.

Ahora, El Tri se prepara para conquistar Europa con una gira que representa un nuevo capítulo en su historia. La agrupación, que comenzó su trayectoria en 1968 bajo el nombre de Three Souls in My Mind, llegará a nueve países y celebrará sus 58 años de carrera con una presentación especial el 12 de octubre en Barcelona, fecha que además coincide con el Día de la Hispanidad.

A sus 58 años de historia, El Tri demuestra que el rocanrol mexicano no tiene fronteras. Entre estadios de beisbol, escenarios internacionales y nuevas generaciones de seguidores, Alex Lora continúa llevando su característico “¡Y que viva el rocanrol!” cada vez más lejos, consolidando a la agrupación como uno de los grandes referentes del rock en español.