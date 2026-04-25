Alista Cypress Hill lanzamiento de su primer álbum en español

Cypress Hill, con su nuevo sonido y mensaje esencial, buscan mantenerse como pilares de la comunidad latina con su nuevo material 'Dios bendiga'

La banda californiana Cypress Hill lanzará el próximo 24 de julio su primer álbum en español, 'Dios bendiga', que celebra sus raíces latinas e incluye colaboraciones con los raperos Trueno y Alemán, anunciaron este viernes sus representantes.

"Como uno de los primeros grupos latinoamericanos en ganar reconocimiento general en el hip hop, 'Dios bendiga' celebra las raíces latinas del grupo y sirve como himno de fuerza y resistencia, faro de esperanza y llamada a la unidad en respuesta al estado actual del mundo", indica un comunicado.

Con 35 años de historia, el grupo formado por B-Real, Sen Dog y DJ Muggs lleva el nombre de una calle de Los Ángeles, y desde 1991 han firmado éxitos, desde el lanzamiento de su álbum debut homónimo o con los sencillos ‘How I Could Just Kill a Man’ o ‘The Phuncky Feel One’.

El nuevo proyecto nació en noviembre de 2025, en una "oleada creativa" orquestada por el percusionista Eric Bobo, que ejerce de director musical, en la que B-Real y Sen Dog conectaron con sus raíces "con una fluidez sin precedentes", todo ello elevado con el 'scratching' de DJ Lord, detalla la nota.

B-Real (cuyo nombre real es Louis Mario Freese) consideró 'Dios Bendiga' una "oración por la cultura", recordó que "nuestra herencia no es una tendencia, sino un legado divino", y destacó que la banda quiso contribuir a la actual "era histórica para el rap latino".

En ese sentido, Cypress Hill, con su "nuevo sonido y mensaje esencial", buscan mantenerse como "pilares de la comunidad latina" y también un "referente cultural que une generaciones", de ahí sus colaboraciones con nuevos talentos, incluyendo al dúo Coyote y la vocalista Poe Leos.

Cypress Hill se convirtió en el primer grupo de rap en tener dos álbumes en el top 10 de Billboard 200 al mismo tiempo, y fue el primer grupo de hip hop latinoamericano en lograr el estatus de platino y multiplatino, con más de 46 millones de álbumes vendidos en todo el mundo.

'Dios Bendiga' se presenta en el sello HYBE Latin America, y de momento está disponible un aperitivo: un primer sencillo con sonidos de cumbia, 'Campeones', en colaboración con Mellow Man Ace, uno de los integrantes originales, del que hoy se reveló el videoclip.