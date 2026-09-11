Alimenta Oasis los rumores de una gira para 2027

Una exhibición de drones en el Etihad Stadium con el logo de Oasis y la fecha 14 de septiembre alimentó las versiones sobre una gira en 2027

Oasis ha vuelto a alimentar la ilusión de sus fans.

Y es que este jueves cientos de drones sobrevolaron el Etihad Stadium, estadio del Manchester City, para formar un "cartel" con el logo de la banda y la fecha del 14 de septiembre.

This is the moment the drones first emerged to spell out Oasis in Manchester 😍😍 pic.twitter.com/koJB3N8Zvz — Manchester News MEN (@MENnewsdesk) September 10, 2026 Aunque la banda no se ha pronunciado al respecto, las redes sociales explotaron tras darse a conocer esto, pues, durante las últimas semanas, la agrupación de Manchester ha estado publicando una serie de videos en sus redes sociales, los cuales han sido interpretados por los fans como "pistas" de un posible anuncio para una gira en 2027, además de las fechas y sedes para los conciertos. Información en desarrollo...