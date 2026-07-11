'Alien: Earth' suma tres actores para su segunda temporada

La segunda temporada de Alien: Earth incorporó a Tracey Ullman, Sam Spruell y Jerome Flynn, y ya comenzó su rodaje en Londres

La segunda temporada de Alien: Earth continúa tomando forma con la incorporación de tres nuevos actores a su reparto. Tracey Ullman, Sam Spruell y Jerome Flynn se unirán a la producción de FX, que ya inició sus grabaciones en Londres.

Los nuevos integrantes compartirán pantalla con Peter Dinklage, cuya participación fue anunciada previamente, además de Sydney Chandler, quien regresará para la nueva entrega.

El elenco también incluye a Alex Lawther, Timothy Olyphant, Essie Davis, Babou Ceesay, Samuel Blenkin, Adarsh Gourav, Jonathan Ajayi, Erana James, Lily Newmark, Adrian Edmondson, David Rysdahl, Moe Bar-El y Sandra Yi Sencindiver, entre otros.

Trayectoria de Tracey Ullman

Tracey Ullman llega al proyecto con una amplia carrera en televisión. Ha ganado siete premios Emmy, incluidos dos por The Tracey Ullman Show y otro como mejor actriz invitada en una serie de comedia por Ally McBeal.

Su nominación más reciente fue por su participación en la miniserie Mrs. America. Además, ha trabajado en producciones como Howards End, Curb Your Enthusiasm, Steve y The Prom.

Sam Spruell vuelve a trabajar con Noah Hawley

Sam Spruell volverá a colaborar con Noah Hawley, creador de Alien: Earth, luego de participar en la quinta temporada de Fargo.

El actor también ha formado parte de producciones como Un caballero de los siete reinos, donde interpretó a Maekar Targaryen, además de series como Dear England, The Northwater, Small Axe y Luther.

En cine ha participado en títulos como H Is for Hawk, Outlaw King, The Martian, The Hurt Locker y K-19: The Widowmaker.

Jerome Flynn también se integra

Jerome Flynn, ampliamente conocido por interpretar a Bronn en Game of Thrones, también formará parte de la nueva temporada.

Recientemente participó junto a Harrison Ford y Helen Mirren en la serie 1923, precuela de Yellowstone. Entre sus trabajos también figuran Black Mirror, Ripper Street y la película John Wick 3.

Alien: Earth fue creada por Noah Hawley y cuenta con Ridley Scott entre sus productores ejecutivos, junto con David W. Zucker, Clayton Krueger, Emilia Serrano, Bob DeLaurentis, Peter Calloway, Monica Macer, John Campisi y Simon Emanuel.

La serie es una producción de FX Productions y actualmente desarrolla el rodaje de su segunda temporada en Londres.