Alicia Villarreal pospone concierto en Guanajuato

A través de un breve comunicado difundido en sus redes sociales, informó a sus seguidores que el evento no podría llevarse a cabo

La cantante regiomontana Alicia Villarreal anunció la postergación de su concierto programado en Uriangato, Guanajuato, el cual estaba previsto para este 27 de diciembre, debido a causas de fuerza mayor.



A través de un breve comunicado difundido en sus redes sociales, la intérprete de “Te quedó grande la yegua” informó a sus seguidores que el evento no podría llevarse a cabo en la fecha establecida, agradeciendo la comprensión del público ante esta situación inesperada.



Hasta el momento, no se han detallado las razones específicas que llevaron a la cancelación temporal del espectáculo, ni se ha confirmado si los boletos adquiridos serán válidos para la nueva fecha o si se realizará algún proceso de reembolso.



El anuncio generó diversas reacciones entre sus seguidores, quienes manifestaron mensajes de apoyo y buenos deseos para la artista, el mismo equipo de Alicia Villarreal señaló que en los próximos días se dará a conocer información oficial sobre la reprogramación del concierto.

Un año polémico para la cantante

Este año ha sido de cierta manera un poco complicada para la cantante, ya que ha estado involucrada en diversos conflictos musicales, laborales y de su vida personal que por alguna razón no han sido situaciones de color rosa hacia Alicia.

Uno de los momentos más impactantes ocurrió a inicios de año, cuando durante un concierto en Michoacán la cantante realizó una señal de auxilio, relacionada con casos de violencia de género. El gesto, captado por asistentes y difundido en redes sociales, encendió las alertas y derivó en la presentación de una denuncia por violencia familiar contra su entonces esposo, el productor Cruz Martínez.



A partir de ese hecho, se desarrolló un proceso legal que se extendió durante varios meses y que incluyó declaraciones públicas, audiencias judiciales por ambas partes, el caso mantuvo la atención de distintos medios nacionales e internacionales, convirtiéndose en uno de los temas más comentados dentro del mundo de los espectáculos en 2025.

En el plano personal, Villarreal también enfrentó controversia tras confirmar una nueva relación sentimental luego de su separación, la noticia generó opiniones divididas, incluso dentro de su entorno familiar, luego de que una de sus hijas expresara públicamente su inconformidad, lo que provocó un intenso intercambio de comentarios en redes sociales.



La cantante también se vio envuelta en debates mediáticos al opinar sobre otras figuras públicas, defendiendo a personajes que enfrentaban críticas, lo que le generó tanto respaldo como señalamientos por parte de la opinión pública.



Finalmente, su gira musical no estuvo exenta de complicaciones, a lo largo del año, algunos conciertos fueron cancelados o reprogramados, situación que se relacionó con el contexto personal y legal que atravesaba la artista, causando incertidumbre entre sus seguidores.



A pesar de las polémicas, Alicia Villarreal se mantuvo activa en los escenarios y ha reiterado su intención de seguir enfocada en su carrera musical, agradeciendo el apoyo de su público en medio de un año que marcó un antes y un después en su vida.