¿Alicia Villarreal no le prestó 15 mil dólares a su novio?

En redes sociales durante los últimos días circuló un rumor que señalaba un supuesto conflicto por dinero entre la cantante y el creador de contenido

Los rumores sobre una presunta crisis entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández circularon con fuerza en redes sociales durante los últimos días, luego de versiones que señalaban un supuesto conflicto por dinero entre la cantante y el creador de contenido. Sin embargo, esta versión fue desmentida de manera directa.

En exclusiva para INFO7, el abogado Gerardo Rincón aseguró que Cibad Hernández no le pidió dinero a Alicia Villarreal, desmintiendo así las versiones que hablaban de un préstamo de 15 mil dólares y de una pelea derivada de esa supuesta solicitud.

Abogado niega conflicto legal y solicitud de dinero

Gerardo Rincón explicó que la información que circula en redes sociales no corresponde con la realidad y afirmó que no existe ningún tipo de denuncia relacionada con Cibad Hernández, ni en México ni en Estados Unidos.

“No hay ninguna denuncia interpuesta, ni aquí ni en Estados Unidos. Todo lo que se ha dicho es completamente falso”, señaló el abogado, quien descartó que exista algún proceso legal o conflicto formal vinculado a la pareja.

El abogado Gerardo Rincón aclaró los rumores sobre una supuesta solicitud de dinero por parte de Cibad Hernández a su pareja, la cantante Alicia Villarreal.



Rincón afirmó que es falso que Hernández haya pedido $15 mil dólares para resolver una demanda con una expareja, como… pic.twitter.com/MfYkXdYKYd

— INFO7MTY (@info7mty) January 15, 2026

El origen de los rumores en redes sociales

Las especulaciones surgieron a partir de publicaciones que aseguraban que Alicia Villarreal se habría negado a prestarle 15 mil dólares a Cibad Hernández, dinero que presuntamente él habría solicitado para frenar chismes en su contra. Esta versión generó titulares y comentarios sobre una supuesta primera crisis fuerte en la relación.

De acuerdo con lo difundido en plataformas digitales, la negativa habría provocado un distanciamiento entre ambos, situación que ahora fue desmentida por la defensa legal del creador de contenido.

Cibad Hernández responde con video en redes sociales

Tras la viralización de los rumores, Cibad Hernández decidió responder a través de sus redes sociales con un video en tono de burla. En el clip, el creador de contenido aparece fingiendo preocupación mientras pregunta si Alicia Villarreal le prestará los 15 mil dólares.

Aunque la cantante no aparece en pantalla, se escucha su voz negándose a darle el dinero. El video concluye con Cibad aceptando la respuesta y preguntando si, pese a todo, ella lo ama, a lo que Alicia responde afirmativamente.

Un romance bajo constante escrutinio

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha estado bajo atención pública desde 2025, cuando se dio a conocer poco después de que la cantante confirmara su separación de Cruz Martínez. Desde entonces, la pareja ha enfrentado señalamientos constantes y versiones encontradas en redes sociales.

Pese a las especulaciones recientes, la postura oficial expresada para INFO7 descarta cualquier conflicto por dinero o problemas legales, mientras ambos continúan activos en redes sociales.