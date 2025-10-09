Alicia Villarreal habla de investigación por acoso y FBI en LA

Tras un difícil divorcio, Alicia Villarreal denunció acoso digital y trabaja con su equipo legal en una investigación que podría involucrar al FBI

Después de atravesar un divorcio lleno de conflictos y episodios de maltrato, la cantante Alicia Villarreal enfrenta ahora acoso digital.

La cantante anunció que su equipo legal se encuentra recabando pruebas para una investigación que podría tener alcance internacional.

Durante una conferencia de prensa realizada en Los Ángeles, apareció acompañada de sus abogados para aclarar su situación legal con su expareja y denunciar públicamente las agresiones que continúa recibiendo a través de redes sociales.

La artista explicó que su equipo ya ha establecido contacto con autoridades internacionales, mencionando incluso la colaboración del FBI, debido a la gravedad del hostigamiento.

Aunque no dio más detalles sobre las personas implicadas, dejó claro que busca justicia y protección frente a los ataques que han afectado su tranquilidad personal y profesional.