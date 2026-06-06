Alicia Villarreal desmiente rutptura con Cibad Hernández

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha sido objeto de constantes comentarios desde que hicieron público su romance en 2025.

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Luego de varios días de especulaciones sobre una supuesta separación, Alicia Villarreal y Cibad Hernández dejaron claro que su relación continúa más fuerte que nunca. La pareja reapareció en redes sociales con un romántico video que rápidamente puso fin a los rumores de ruptura.

Las versiones sobre un posible distanciamiento comenzaron a circular en distintos programas de espectáculos, donde se aseguró que la cantante y el influencer habrían puesto fin a su romance tras varios meses de relación. Sin embargo, horas después surgieron nuevas versiones que desmentían dicha información.

Fue el propio Cibad Hernández quien compartió una serie de videos en redes sociales donde aparece conviviendo con Alicia Villarreal de manera relajada y cariñosa, demostrando que siguen juntos y disfrutando de su relación.

En una de las publicaciones, incluso se escucha a la intérprete de “Te Quedó Grande la Yegua” expresar palabras de cariño hacia el creador de contenido, mientras ambos bromean frente a la cámara. El material rápidamente se viralizó entre sus seguidores.

Además, Cibad envió un mensaje para tranquilizar a quienes estaban preocupados por la situación sentimental de la pareja. Según explicó, ambos continúan juntos, felices y enfocados en sus respectivos proyectos profesionales.

La relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández ha sido objeto de constantes comentarios desde que hicieron público su romance en 2025. A lo largo de este tiempo han enfrentado rumores de separación, críticas en redes sociales e incluso versiones sobre una posible boda.

Pese a ello, la cantante regiomontana y el influencer han optado por responder con humor y muestras de cariño, dejando ver que su historia continúa avanzando lejos de las especulaciones.

Por ahora, todo indica que el amor sigue vivo entre la llamada “Güerita Consentida” y Cibad Hernández, quienes aprovecharon las redes sociales para poner punto final a los rumores y presumir que siguen disfrutando de esta etapa juntos.