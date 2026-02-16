VIE 14 FEB
Alicia Villarreal aclara que Cruz Martínez tiene problemas serios

Por: Italia Herrera

15 Febrero 2026, 01:46

Cruz Martínez y Alicia Villarreal siguen en un proceso legal, donde la cantante interpuso una denuncia contra su ex marido por violencia familiar

Alicia Villarreal se presentó la noche del 14 de febrero en Monterrey.

Alicia comentó que su exesposo tiene problemas serios, ya que por eso tiene una carpeta de investigación.

“El señor si tiene un problema muy serio, porque hay una carpeta con las pruebas y con la verdad y por eso se le 
notificó, ósea esa es la realidad, todo lo demás no importa hablarlo y mucho menos hablar de los niños, osea de los chamacos”, comentó Alicia.

