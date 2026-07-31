Alicia Silverstone volverá como Cher en secuela de Clueless

La actriz Alicia Silverstone retomará su icónico personaje en una nueva serie que continuará la historia de Clueless en la actualidad

La historia de Clueless continuará con una nueva serie protagonizada por Alicia Silverstone, quien retomará su icónico papel como Cher Horowitz en una secuela ambientada en la actualidad.

El proyecto recibió luz verde y contará con seis episodios. La producción está programada para comenzar en Los Ángeles durante 2027, luego de que la propuesta cambiara de plataforma tras haber sido desarrollada inicialmente para otro servicio de streaming.

Una nueva etapa para el personaje

La serie mostrará a una Cher adulta, convertida en una exitosa empresaria y con una vida aparentemente bajo control, hasta que la llegada de su hija a la adolescencia la enfrenta nuevamente a situaciones que la hacen sentirse perdida.

La producción buscará explorar la evolución del personaje sin alejarse del estilo y la personalidad que la convirtieron en una figura representativa de la cultura pop.

La nueva versión de Clueless será escrita por Josh Schwartz, Stephanie Savage y Jordan Weiss, quienes también fungirán como productores ejecutivos junto con Alicia Silverstone, Amy Heckerling y Robert Lawrence.

La producción estará a cargo de CBS Studios, mientras que Schwartz y Savage desarrollarán el proyecto bajo su compañía Fake Empire.

Un clásico que regresa a su origen

Clueless fue estrenada en 1995 por Paramount Pictures y se convirtió en una de las películas juveniles más reconocidas de la década. La cinta estuvo protagonizada por Silverstone junto a Paul Rudd, Stacey Dash, Brittany Murphy, Donald Faison, Elisa Donovan, Breckin Meyer y Dan Hedaya.

La película está inspirada libremente en la novela Emma, de Jane Austen, y posteriormente tuvo una adaptación televisiva que se transmitió entre 1996 y 1999.

La directora de Producciones Originales de Paramount+, Jane Wiseman, destacó que el regreso de Cher representa una oportunidad para celebrar el impacto de una historia que, más de tres décadas después, continúa vigente entre nuevas generaciones.

Además, la cinta fue incorporada recientemente al Registro Nacional de Cine de Estados Unidos por la Biblioteca del Congreso, como reconocimiento a su relevancia cultural.