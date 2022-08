Alicia Machado revela cómo Donald Trump la humillaba

La ex Miss Universo Alicia Machado rompió el silencio en entrevista con Yordi Rosado sobre las humillaciones de las que fue víctima Donald Trump por su físico

Alicia Machado reveló humillaciones y los maltratos que sufrió por parte del expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, cuando adquirió la franquicia de Miss Universo en 1996.

Alicia Machado recuerda que el expresidente de Estados Unidos la llamaba "máquina de tragar comida" y "Miss Piggy" y que en una ocasión la obligó a hacer ejercicio delante de periodistas en una conferencia.

En 1996, Alicia Machado era menor de edad en Estados Unidos y era obligada por el millonario a acudir a sus eventos. "Me traía como chihuahueño, de su mascota, no era legal, yo no era su dama de compañía, yo era Miss Universo, él quiso comprar el concurso para tener su harem".

Espera Alicia Machado publicar sus vivencias

Alicia Machado adelantó en la entrevista con Yordi Rosado que está escribiendo un libro sobre todo lo que vivió en el concurso Miss Universo junto al empresario Donlad Trump y aunque aún no tiene fecha de publicación, espera que algún día salga a la luz.

