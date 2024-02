Alicia Keys se une a Usher en Super Bowl, ¿quién más estará?

Luego de la noticia de que el cantante Usher será encargado del show de medio tiempo en el Super Bowl LVIII, mucho se ha dicho de quiénes serán los artistas que lo acompañarán.

Esa duda ha comenzado a despejarse tras la confirmación de que la cantante Alicia Keys se presentará junto con Usher en el medio tiempo.

Esto fue revelado por fuentes cercanas a la producción, que además aseguraron que el pasado jueves vieron a Alicia Keys ensayando con Usher en el Allegiant Stadium.

En dicho recinto se disputarán la victoria los 49ers de San Francisco y los Chiefs de Kansas City el próximo 11 de febrero en Las Vegas.

Cabe recordar, que en el 2004 ambos artistas hicieron una colaboración para el tema "My boo" por lo que muchos fanáticos esperan que sea uno de los temas que se presentarán durante el show.

Históricamente, en los espectáculos de medio tiempo del Super Bowl, se han hecho colaboraciones con diversos artistas, por lo que se rumora que Alicia Keys no será la única.

Se piensa que durante la presentación también estarán los raperos Ludacris y Lil Jon, además de Taraji P. Henson, Anderson Paak, J Balvin, e incluso, podrían estar también el mago Chris Angel y Blue Man Group, ya que todos ellos colaboraron con Usher en un video promocional del show en Apple Music.

Uno de los rumores que más ha despertado la expectativa es la posible colaboración de Justin Bieber, esto luego de que se revelara que Usher habría estado negociando con Beiber, aunque no ha sido confirmado.

