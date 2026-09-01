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Alfredo Olivas regresará a Monterrey con show 360°

Por: Emiliano Gutiérrez

31 Agosto 2026, 21:42

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La venta de boletos iniciará el viernes 4 de septiembre a las 11:00 horas, a través del sistema Superboletos y en las taquillas de la Arena Monterrey

Alfredo Olivas regresará a Monterrey con show 360°

Alfredo Olivas volverá a Monterrey y lo hará con un concierto especial en formato 360° en la Arena Monterrey. 

De acuerdo con un comunicado publicado por el recinto, el cantante de regional mexicano volverá a pisar tierras regias el próximo 15 de octubre y reencontrarse con sus fans.

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La venta de boletos iniciará el viernes 4 de septiembre a las 11:00 horas, a través del sistema Superboletos y en las taquillas de la Arena Monterrey. 

Canciones como “En Definitiva”, “El Precio de la Soledad” y “El Paciente” formarán parte de una noche diseñada para cantar de principio a fin, lo que, aunado al formato 360°, hará que Alfredo Olivas y sus seguidores tengan una experiencia más cercana en un concierto que contará con una producción preparada especialmente para esta esperada presentación.

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