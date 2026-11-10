Alfredo Olivas pospone su concierto en Tapachula

El cantante anunció a través de sus redes sociales que reprogramará su presentación en el municipio para integrarse a la feria local.

A través de un video difundido en sus redes sociales, el cantante del género regional mexicano Alfredo Olivas anunció que su presentación programada a corto plazo en Tapachula, Chiapas, no se llevará a cabo por el momento, informando a sus seguidores que la fecha será reprogramada para integrarse al marco de la feria local.

El intérprete agradeció a quienes acudieron con anticipación a las taquillas y explicó que la decisión busca garantizar un evento mejor organizado tanto para el público como para la producción.

"A toda la gente que hizo fila para comprar su boleto, mil mil gracias", señaló el artista, reconociendo el esfuerzo y la respuesta de sus fanáticos chiapanecos.

Disculpas a los fans y compromiso con el público chiapaneco

Durante su mensaje, Alfredo Olivas ofreció una disculpa pública a sus seguidores por los inconvenientes causados y aseguró que la organización tomará muy en cuenta a las personas que ya habían adquirido sus entradas.

"Una disculpa de corazón, créanme que se escapa de nuestras manos", puntualizó sobre los motivos de la reprogramación. "No es un adiós, es un hasta prontito", expresó el cantante al reiterar que su compromiso con el público de Tapachula sigue en pie.

Asimismo, invitó a la afición a mantenerse pendiente de las plataformas oficiales donde próximamente se confirmarán los detalles y la fecha exacta de su show dentro del marco de la feria.