Alfredo Olivas arma la fiesta y conquista Monterrey

El sonorense interpretó sus principales éxitos y contó con invitados especiales durante la velada del jueves en la ciudad.

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Miles de fanáticos se dieron cita la noche del jueves 15 de octubre en la Arena Monterrey para reencontrarse con Alfredo Olivas, quien regresó a la ciudad con su “Vivo Tour” y una producción en formato 360°.

Eran las 10:15 de la noche cuando el sonorense apareció en el escenario para comenzar el espectáculo con “Monogamia”, desatando la emoción de los asistentes que esperaban ansiosos su llegada. La presentación marcó el reencuentro de “Alfredito”, como también es conocido, con sus seguidores regiomontanos, quienes no dejaron de demostrarle su cariño durante toda la velada.

“Buenas noches, Monterrey, Nuevo León. Bienvenido todo el mundo, gracias por acompañarnos. Estoy bien pinche contento de por fin estar en la Sultana del Norte. Bienvenidos, gracias, gracias infinitas por acompañarnos. De todo corazón, vamos a pasarla a toda madre. Bienvenidos, insisto. Así arrancamos, Monterrey. Gracias, su amigo y servidor, Alfredo Olivas”, expresó el cantante al dar la bienvenida a su público.

A lo largo de la noche, el intérprete combinó sus canciones con momentos de cercanía y bromas con los asistentes. Entre sus palabras, reconoció las ganas que tenía de regresar a Monterrey y recordó que había recibido numerosos mensajes de sus seguidores que le pedían volver a la ciudad.

“Soy un verdadero empedernido y me da un poquito de pena decirlo, pero soy franco. Dicho esto, a un borracho no le gusta tomar solo”, comentó entre risas antes de invitar a brindar a quienes no tenían que conducir. También bromeó sobre su intención de comportarse durante las primeras horas del concierto.

El repertorio incluyó temas como “Vete”, “No” y “El sillón”, que fueron coreados por sus fanáticos, mientras la producción acompañaba cada momento del espectáculo. Uno de los detalles que llamó la atención fue la iluminación del público: los asistentes recibieron pequeñas luces con forma de velas que, al encenderse al mismo tiempo, iluminaron la Arena Monterrey en medio de la oscuridad, creando una postal especial durante la presentación.

Otro de los momentos destacados llegó con “Pongámonos de acuerdo”, tema escrito por Alfredo Olivas que Julión Álvarez convirtió en un éxito. Durante el concierto, el sonorense reconoció el impacto que tuvo la canción en la voz de su colega y aprovechó para compartir con el público los saludos que les había enviado.

La fiesta continuó con la participación de Óscar Iván, quien subió al escenario para cantar junto a Alfredo temas como “Malabares”, “Te compro” y “Soy como no soy”, provocando la emoción de los asistentes.

El concierto se extendió hasta las primeras horas del viernes 16 de octubre, cerrando una noche de música, brindis y complicidad entre Alfredo Olivas y sus seguidores regiomontanos, quienes finalmente pudieron disfrutar de su esperado regreso a la Arena Monterrey.