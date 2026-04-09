Alfredo Adame reacciona a la detención de Alberto 'N'

Fiel a su estilo frontal, Adame no se guardó nada y calificó la situación como un acto reprobable, asegurando que este tipo de conductas no tienen justificación

El actor y conductor Alfredo Adame volvió a generar polémica tras pronunciarse sobre el caso del luchador Alberto "N", detenido recientemente por presunta agresión contra su esposa.

Fiel a su estilo frontal, Adame no se guardó nada y calificó la situación como un acto reprobable, asegurando que este tipo de conductas no tienen justificación y deben ser castigadas conforme a la ley.

Durante sus declaraciones, el también exconductor recordó conflictos previos que tuvo con “El Patrón”, incluso dentro de un reality show, donde ya lo había confrontado por presuntos antecedentes de violencia.

En ese sentido, lanzó la frase “me llamaron loco”, insinuando que desde entonces había señalado comportamientos agresivos del luchador, los cuales hoy —según él— quedarían en evidencia tras su reciente detención.

Adame fue más allá al calificar al deportista como “cobarde” y reiterar que no sería la primera vez que enfrenta señalamientos por agresión contra una mujer, reavivando así el debate público sobre su historial.

Mientras tanto, el caso sigue en manos de las autoridades, luego de que la esposa del luchador solicitara ayuda tras la presunta agresión, lo que derivó en su arresto en San Luis Potosí.