Alfredo Adame pasará 30 horas de arresto por esta razón

El polémico actor y conductor Alfredo Adame, deberá cumplir una sanción de 30 horas de arresto administrativo, resolución que fue dictada por un juez de control tras confirmarse que el actor ignoró reiteradamente las medidas de protección impuestas a favor de su ex pareja, Magaly Chávez.

El fallo judicial

Durante una audiencia de ratificación celebrada en la Ciudad de México, el juez César Augusto Mendoza Salazar determinó que Adame incurrió en desacato al realizar declaraciones públicas en diversos medios de comunicación, una acción que tenía estrictamente prohibida por orden judicial.

La defensa legal de Chávez acreditó que el actor no solo rompió el silencio, sino que sus expresiones incluyeron mensajes que negaban la identidad de género de la víctima.

Según un comunicado difundido por la propia Magaly Chávez mediante sus redes sociales, estos ataques fueron considerados por la autoridad como una forma de agresión y una violación directa a las restricciones vigentes.

"Las medidas de protección no son recomendaciones, sino órdenes judiciales obligatorias cuyo incumplimiento conlleva consecuencias legales inmediatas", subrayó el fallo.

Consecuencias y advertencias

El cumplimiento del arresto quedará a cargo de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes ejecutarán la orden en los próximos días.

El juez de control fue enfático al advertir que esta sanción administrativa es un primer paso; en caso de que Adame reincida en estas conductas, el conflicto podría escalar a un proceso penal más severo que incluiría posibles penas de prisión.

Compromiso contra la violencia de género

Con esta resolución, el Poder Judicial capitalino reafirmó su postura de cero tolerancia ante la violencia contra las mujeres, destacando la importancia de garantizar el derecho a una vida libre de agresiones.

Por su parte, el caso vuelve a poner bajo el reflector el historial de controversias mediáticas de Adame, quien ahora deberá enfrentar las consecuencias legales de sus declaraciones públicas.