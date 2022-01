Alfredo Adame cuenta por qué se peleó en la vía pública

Tras riña con familia, el actor dio su versión de los hechos y dijo que hubo tentativa de homicidio

Por: Luz Camacho

enero, 26, 2022 11:48

El actor Alfredo Adame rompió el silencio sobre el video que se hizo viral donde aparece protagonizando una pelea con una familia en calles de la Ciudad de México.

En entrevista, Adame señaló que la riña inició por un percance vial cuando un conductor le "aventó" el coche.

Adame cuenta que le empezó a exigir que se bajara y al ver que se burlaba se molestó y fue cuando le metió una patada al vehículo, y el conductor lo amenazó con levantar una denuncia.

Sobre la pelea a golpes, el actor menciona que él nunca le va a pegar a una mujer.

Cuenta que cuando se dio cuenta que la mujer traía su celular comenzó a forcejear con ella para quitárselo.

Asimismo dijo que cuando le pidió a un transeúnte que estaba grabando que le hablara a la policía, la pareja comenzó a verse entre ella y después huyeron.

Adame no tiene fe en las autoridades

Tras cuestionarle por qué no denunció la agresión, Alfredo Adame dijo que aunque pudo tratarse de una tentativa de homicidio, pues la familia le aventó la camioneta en un intento por atropellarlo, cree que no tiene caso porque uno puede presentar una denuncia y pueden pasar años y no pasar nada.

El actor mostró las heridas que le provocó la fuerte pelea y dijo que solo tiene una raspada en su rodilla.

Por su parte, Dafne Santana, una testigo de los hechos, quien confirmó lo dicho por el actor, opina que el hombre y la mujer eran una pareja de "monta choques", ya que no querían que Adame llamara al seguro y sólo exigían dinero.