Alfredo Adame celebra el cumpleaños de Benicia Zúñiga

Tras hacer pública su relación hace unas semanas, el actor festejó a la madre del influencer Fernando Lozada en la capital.

El actor y presentador Alfredo Adame fue visto en la vía pública compartiendo un momento afectuoso junto a su pareja sentimental Benicia Zúñiga, a quien le obsequió un ramo de rosas rojas en el marco de las celebraciones por su cumpleaños.

En imágenes y grabaciones difundidas, se observa al conductor caminando por la acera, vistiendo camisa rosa y gafas oscuras, mientras sostiene el arreglo floral antes de entregarlo y posar junto a su acompañante en las afueras de un establecimiento.

El gesto romántico se suma a las recientes publicaciones realizadas por el actor en sus plataformas digitales, donde ha compartido diversos momentos de festejo y mensajes dedicados a su pareja.

Inicio de la relación

La relación se hizo pública semanas atrás, cuando el propio conductor compartió las primeras fotografías juntos en sus redes sociales y confirmó ante diversos medios de comunicación que se encontraba formalmente en un nuevo noviazgo con Benicia Zúñiga, madre del reconocido influencer y creador de contenido Fernando Lozada.

Asimismo, la pareja ha acudido de manera conjunta a diversos eventos públicos y compromisos sociales, donde se les ha visto posando para los medios de comunicación y fotógrafos presentes en las alfombras rojas.