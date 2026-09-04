Alfonso Cuarón prepara serie sobre ‘Calabozos y Dragones’

La producción abordará el origen de Strahd y su transformación en villano, dentro de un escenario marcado por vampiros, maldiciones y horror clásico

Alfonso Cuarón prepara una serie en la que abordará uno de los escenarios más populares del clásico juego de mesa "Calabozos y Dragones".

De acuerdo con Deadline, la serie, que llevará por nombre "Ravenloft", reunirá a Cuarón como productor ejecutivo y John August como guionista, además de tener a Strahd von Zarovich como figura central.

Aunque la producción ya está en desarrollo, Netflix aún no revela el reparto, el comienzo de las grabaciones, la cantidad de episodios ni una fecha de estreno.

¿De qué tratará la serie "Ravenloft"?

Según el medio especializado, la serie narrará la creación del vampiro Señor Oscuro Strahd von Zarovich, cuya historia de poder, amor, obsesión y transformación en un ser de ultratumba traza su origen, desde un trágico antihéroe hasta convertirse en uno de los villanos más infames de "Calabozos y Dragones".

Esta nueva serie no estará relacionada con la serie medieval "The Forgotten Realms", la cual pertenece al mismo universo del juego de mesa que anunció Netflix en 2025, pero que terminó siendo descartada.

¿Qué es Ravenloft dentro de "Calabozos y Dragones"?

"Ravenloft" es uno de los escenarios más populares de "Calabozos y Dragones", y fue creado en 1983 por Tracy y Laura Hickman.

Con el paso de los años, este escenario se convirtió en uno de los más reconocidos del juego de rol y extendió su presencia a novelas, videojuegos y libros complementarios.

Una de las características que diferencia a "Ravenloft" de otros escenarios es su construcción vinculada al horror clásico. Castillos, vampiros, criaturas sobrenaturales y maldiciones forman parte de un espacio dominado por personajes condenados a ejercer el poder sobre sus propios dominios.