De acuerdo con sus palabras, ambos se replantearon la relación y llegaron a la conclusión de que lo mejor era continuar sus vidas por separado.

El actor Alexis Ayala explicó públicamente las razones detrás de su separación con la actriz Cinthia Aparicio, asegurando que el principal factor que llevó al fin de su relación fue la falta de convivencia entre ambos durante los últimos tiempos de su matrimonio.

La declaración surge luego de que el propio actor confirmara que ambos decidieron tomar caminos distintos tras casi tres años juntos, en una etapa que, según dijo, se dio sin conflictos y con respeto mutuo.

Alexis Ayala revela lo que causó su ruptura con Cinthia Aparicio

En sus declaraciones, Ayala señaló que la relación se fue desgastando debido a la distancia y la falta de tiempo compartido, lo que afectó directamente la dinámica de pareja.

El actor explicó que la convivencia es un elemento clave en cualquier relación y que su ausencia terminó influyendo en la decisión de separarse.

“Lo único que provoca el cariño, afecto y amor es la convivencia y también la convivencia de repente rompe el cariño”, expresó el actor.

De acuerdo con sus palabras, ambos se replantearon la relación y llegaron a la conclusión de que lo mejor era continuar sus vidas por separado, aunque manteniendo el respeto y el cariño mutuo.

Ayala también pidió respeto para Cinthia Aparicio, destacando que no existe un conflicto entre ellos y que la separación no debe convertirse en motivo de ataques en redes sociales.

Una separación sin conflicto y con respeto mutuo

El actor enfatizó que, pese al fin de su matrimonio, mantiene una visión positiva de la relación que vivieron juntos y aseguró que valora el tiempo compartido.

Incluso afirmó que seguirá apoyando la carrera de la actriz, a quien describió como una persona importante en su vida.

En distintas entrevistas, Ayala ha reiterado que la ruptura no se debió a traiciones ni problemas graves, sino a una evolución natural de la relación y a decisiones personales de ambos.