Alexa Demie aclara que no dejará la actuación

Alexa Demie desmintió rumores sobre su retiro y aseguró que sus decisiones profesionales responden a su voluntad personal

La actriz Alexa Demie desmintió los rumores sobre un supuesto retiro de la actuación y aseguró que se mantiene activa en la industria, tomando decisiones profesionales de acuerdo con sus propios intereses.

En entrevista con The Hollywood Reporter, la intérprete abordó las especulaciones que surgieron en redes sociales sobre su posible salida tras el final de la serie “Euphoria”.

“Es como, ¿alguna vez pensaron que no lo quiero? La gente realmente te quita la autoridad de las manos. ¿Qué pasó con mi capacidad de elegir? Me gusta mi vida así y no la cambiaría”, afirmó.

Rumores sin fundamento

Las versiones sobre su retiro comenzaron a circular a partir de un fragmento de un podcast de 2020, en el que Demie hablaba sobre las dificultades que enfrentó al inicio de su carrera, especialmente en relación con la falta de oportunidades para actrices latinas.

Sin embargo, la actriz dejó claro que esas declaraciones correspondían a una etapa pasada y que nunca consideró seriamente abandonar la actuación.

“Era una época en la que uno duda, pero mi impulso siempre ha sido demostrar que puedo lograrlo”, explicó.

Trayectoria y decisiones personales

Demie se consolidó como una de las figuras más reconocidas de “Euphoria”, serie en la que interpreta a Maddy Perez desde su estreno en 2019.

A pesar de su popularidad, ha optado por mantener un perfil bajo y seleccionar cuidadosamente sus proyectos, lo que ha generado cuestionamientos entre seguidores sobre su limitada presencia en otras producciones.

Al respecto, la actriz enfatizó que su carrera no responde a expectativas externas, sino a decisiones personales.

“Si no tengo algo, es porque no lo quiero”, sostuvo, al tiempo que defendió su derecho a elegir el rumbo de su vida profesional.

Un enfoque distinto en Hollywood

El creador de “Euphoria”, Sam Levinson, respaldó la postura de Demie al señalar que su enfoque se basa en la autenticidad y no en la búsqueda de fama o reconocimiento constante.

Asimismo, personas cercanas a la actriz destacan que su interés principal es participar en proyectos que considere significativos, más allá del impacto mediático.

Tras el cierre de la serie, Demie indicó que mantiene objetivos profesionales, aunque prefiere mantenerlos en privado, reafirmando su intención de continuar en la actuación bajo sus propios términos.