Alex y Chela Lora celebran su amor durante concierto de El Tri

Asi, la pareja demostró que después de más de cinco décadas juntos, el romance sigue sonando tan fuerte como el primer día

Alex y Chela Lora protagonizaron uno de los momentos más emotivos durante el concierto de El Tri en el Palacio de los Deportes, pues después de 46 años de matrimonio decidieron renovar sus votos frente a alrededor de 15 mil personas. La celebración ocurrió en medio del festejo por los 58 años de trayectoria de la agrupación.

Alex y Chela vuelven a intercambiar votos

La ceremonia fue oficiada por el Monseñor Diego Monroy Ponce, mientras un coro interpretaba Ave María. Chela apareció sobre el escenario con un vestido blanco diseñado por Mitzy, mientras Alex la esperaba con una chamarra blanca de piel decorada con motivos de la Virgen de Guadalupe.

Frente a sus seguidores, la pareja volvió a intercambiar votos y anillos para reafirmar el compromiso que mantienen desde 1980. Después sellaron la renovación con un beso, mientras el público celebraba entre aplausos este nuevo capítulo en su historia de amor.

Pero la historia de Alex y Chela comenzó mucho antes de llegar al altar. Ambos se conocieron en 1971, durante el Festival de Avándaro, considerado uno de los acontecimientos más importantes del rock mexicano. Este año también celebran 55 años de noviazgo, de acuerdo con información difundida tras la ceremonia.

El Tri celebra 58 años de trayectoria

La noche también estuvo marcada por la música y por el aniversario de El Tri, que celebró 58 años de trayectoria. La agrupación tuvo invitados como Ojitos de Huevo, ACZINO, el Ballet de Ciudad Nezahualcóyotl y La Renga, además de interpretar algunos de sus grandes éxitos. El concierto se extendió por más de tres horas.

Para cerrar esta celebración de amor y rock, Alex y Chela incluso interpretaron una canción que, según explicaron, compusieron especialmente para esta ocasión, con una frase que resume perfectamente su historia: su amor mantiene vivo su rock and roll.

Así, la pareja demostró que después de más de cinco décadas juntos, el romance sigue sonando tan fuerte como el primer día.