Alex y Chela Lora apoyan la decisión de Celia de no tener hijos

La familia Lora ha enfatizado que el amor y el respeto son la base de su relación, por lo que continúan apoyando a Celia en cada etapa de su vida y carrera

El cantante Alex Lora, junto a su esposa Chela Lora, han reiterado públicamente el respaldo incondicional que mantienen hacia su hija, Celia Lora, especialmente ante sus decisiones personales.

En recientes declaraciones, la pareja dejó claro que, más allá de las expectativas sociales, respetan plenamente el estilo de vida que ha elegido su hija, destacando la cercanía y comunicación que existe entre ellos.

Durante entrevistas, tanto Alex como Chela coincidieron en que Celia ha sido firme respecto a su postura de no convertirse en madre, una decisión que aseguran no ha generado conflictos dentro de la familia.

Por el contrario, subrayaron que su prioridad ha sido siempre la felicidad y estabilidad emocional de su hija, evitando presionarla sobre temas personales como la maternidad.

Asimismo, la familia Lora ha enfatizado que el amor y el respeto son la base de su relación, por lo que continúan apoyando a Celia en cada etapa de su vida y carrera.

En ese sentido, recalcaron que cada persona tiene el derecho de decidir su propio camino, dejando claro que, en su caso, la unión familiar está por encima de cualquier expectativa tradicional.