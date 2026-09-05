Alex Warren cae de una plataforma en pleno show

Por: Fernanda Izaguirre 04 Septiembre 2026, 21:10 Compartir

El influencer compartió el video del accidente en redes sociales acompañado de un mensaje con humor y confirmó que la caída no dejó lesiones de gravedad.

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El cantautor e influencer estadounidense Alex Warren sufrió una aparatosa caída desde una plataforma elevada mientras se presentaba en vivo ante sus seguidores. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Alex Warren (@alexwarren) Durante el espectáculo, el intérprete se acercó a las barandillas de un nivel superior para saludar de mano a los asistentes ubicados en las primeras filas, en Australia, durante la parada de su gira mundial "Finding Family on the Road Tour". Al intentar descender hacia la estructura inferior del escenario, perdió el apoyo de los pies y cayó de espaldas hacia la zona técnica del recinto, donde fue auxiliado de inmediato por el personal de producción. Posteriormente, el propio artista compartió el video del momento en sus redes sociales oficiales, el cual iba acompañado de un mensaje con un poco de humor. "Me dijeron que me rompiera una pierna antes del show", agregó el cantante. La publicación generó miles de reacciones de preocupación y alivio entre sus seguidores y figuras del entretenimiento, confirmándose que el incidente no pasó a mayores.