Alex Bisogno pone fin a rumores sobre la muerte de su hermano

Durante una entrevista, Alex reveló que Daniel Bisogno enfrentó más de 10 hospitalizaciones graves en el último tramo de su vida.

Más de un año después de la muerte de Daniel Bisogno, su hermano Alex Bisogno habló sobre las causas que provocaron el fallecimiento del conductor de Ventaneando y rechazó las versiones que circularon en redes sociales sobre su estado de salud.

Durante una entrevista, Alex aseguró que Daniel murió a consecuencia de una cirrosis hepática no alcohólica, enfermedad que afectó progresivamente el funcionamiento de su hígado y que derivó en múltiples complicaciones médicas durante los últimos meses de su vida.

Detalla Alex Bisogno cómo fueron los últimos meses de vida de Daniel

De acuerdo con el ex conductor, la enfermedad ya se encontraba presente desde tiempo atrás, aunque los síntomas se agravaron conforme avanzó el padecimiento. Entre las señales de alerta que enfrentó Daniel estuvieron episodios de sangrado digestivo, una condición asociada a casos avanzados de daño hepático.

“Daniel murió de cirrosis hepática no alcohólica”.

Alex explicó que los médicos buscaron alternativas para evitar que la enfermedad avanzara hasta requerir un trasplante de hígado. Sin embargo, el deterioro de la función hepática terminó por complicar el panorama clínico.

Enfrentó numerosas hospitalizaciones

Durante la misma conversación, Alex reveló que su hermano enfrentó 11 hospitalizaciones graves en el último tramo de su vida. Según relató, en varias ocasiones logró superar crisis médicas que pusieron en riesgo su supervivencia.

Daniel Bisogno fue una de las figuras más reconocidas de TV Azteca gracias a su participación en Ventaneando, programa en el que permaneció durante décadas y donde construyó gran parte de su trayectoria profesional.

Las declaraciones de Alex buscan poner fin a las especulaciones que surgieron tras el fallecimiento del conductor y aclarar públicamente cuál fue la enfermedad que enfrentó durante sus últimos meses de vida.