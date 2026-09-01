Alertan por falso concierto de Christian Nodal en Nuevo León

El equipo del cantante desmintió una supuesta presentación para el 10 de octubre de 2026 en Guadalupe y pidió a sus seguidores evitar comprar boletos

Christian Nodal y su equipo de producción lanzaron una alerta para sus seguidores en Nuevo León, luego de que comenzara a circular en redes sociales información sobre una supuesta presentación del cantante en Guadalupe.

La publicación anuncia un supuesto concierto de Nodal para el próximo 10 de octubre de 2026, sin embargo, los representantes del intérprete fueron contundentes al aclarar que esta fecha no forma parte de su agenda oficial.

Ante la confusión que generó el anuncio, el equipo del cantante pidió a los fanáticos no dejarse llevar por publicaciones que promocionen este espectáculo y, sobre todo, evitar realizar pagos por boletos que podrían no existir. La advertencia busca prevenir que los seguidores sean víctimas de un posible fraude.

La recomendación es verificar cualquier presentación directamente en los canales oficiales de Christian Nodal, así como en las cuentas del recinto y de los promotores autorizados. El hecho de que un cartel o anuncio aparezca en redes sociales no significa que el evento esté confirmado.

Por ahora, el supuesto concierto del 10 de octubre no está confirmado por el equipo de Nodal.