Alerta Profeco por venta fraudulenta de boletos de Luis Miguel

Profeco advirtió inconsistencias en los datos del portal que vende pases para el supuesto tour titulado “La Despedida” en 2027.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) emitió una alerta a la ciudadanía tras detectar la difusión y venta de supuestas entradas para conciertos del cantante Luis Miguel en México proyectados para el año 2027.

La dependencia detalló que las ofertas corresponden a un presunto tour titulado “La Despedida” y son comercializadas a través de un portal, el cual no es una boletera oficial ni cuenta con autorización del cantante.

Profeco constató que las fechas promocionadas no han sido anunciadas en los canales oficiales del artista y que el portal vendedor presenta inconsistencias en sus datos de contacto, dirección y carece de redes sociales oficiales.

Ante esta situación, el organismo regulador exhortó a los consumidores a abstenerse de realizar compras en sitios no verificados o de reventa ilegal y recomendó corroborar siempre la autenticidad de los eventos e itinerarios directamente en las plataformas oficiales del intérprete.