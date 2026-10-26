Aleks Syntek rompe el silencio tras polémica en festejo

El intérprete Aleks Syntek explicó que su comportamiento en el evento patrio se debió a la ansiedad y detalló cómo atendió su salud.

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Aleks Syntek rompió el silencio sobre la polémica que protagonizó durante su presentación del pasado 15 de septiembre, en las celebraciones por el Grito de Independencia en la Ciudad de México. Después de varias semanas de críticas y especulaciones, el cantante decidió compartir su versión de lo ocurrido y explicar cómo enfrentó las consecuencias de aquel episodio.

A través de un video en sus redes sociales, el intérprete de “Sexo, pudor y lágrimas” aseguró que su comportamiento estuvo relacionado con un brote de ansiedad combinado con ira y hartazgo. El artista reconoció que lo sucedido generó numerosas reacciones y afirmó que ahora está preparado para hablar abiertamente sobre aquella experiencia.

Syntek también reveló que, después del incidente, buscó ayuda profesional y recibió distintas recomendaciones para atender su situación. Según su testimonio, una de las opciones que le plantearon fue permanecer durante seis meses en una clínica de salud mental, alternativa que consideró excesiva y decidió no seguir.

El cantante explicó que también le hablaron de la posibilidad de acudir con un psicólogo con experiencia en casos complejos. Finalmente, aseguró que tuvo que tomar una decisión entre las alternativas que le presentaron y que eligió el camino que consideró adecuado para salir adelante. Sin embargo, no compartió todos los detalles del proceso ni del tratamiento que recibió.

Por último, Aleks Syntek afirmó que actualmente se encuentra bien y que ha retomado su trabajo musical, incluida la grabación de un nuevo disco. Además, adelantó que este lunes 26 de octubre compartirá una entrevista en su canal de YouTube, en la que ofrecerá más detalles sobre lo que vivió después de aquella polémica presentación.