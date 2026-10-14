Aleks Syntek aplaza fechas en Europa por recomendación médica

Este anuncio llega después de las críticas que recibió por su participación en un evento celebrado el 15 de septiembre en la Ciudad de México

Los planes de Aleks Syntek para reencontrarse con sus seguidores en Europa tendrán que esperar. El cantante informó que deberá recorrer algunas fechas de su gira debido a una recomendación médica que, por ahora, le impide realizar viajes en avión.

Aleks Syntek deberá evitar vuelos temporalmente hasta diciembre

La noticia se dio a conocer luego de que el intérprete compartiera un documento de su especialista, en el que se menciona un diagnóstico de trastorno psicótico no especificado. De acuerdo con la indicación médica, deberá evitar temporalmente los vuelos hasta diciembre, mientras atiende su estado de salud.

Aunque el cambio modifica sus planes para celebrar más de 35 años de carrera, Syntek buscó tranquilizar a sus seguidores y aseguró que su intención es cumplir con los conciertos pendientes.

“Voy a tener que retrasar algunas fechas un poquito, pero sí voy a ir con ustedes. No se desesperen”, comentó al explicar la situación.

Gira europea contempla conciertos en España, Alemania y Reino Unido

Su recorrido contemplaba presentaciones en ciudades de Europa, con fechas en países como España, Alemania y Reino Unido, además de Irlanda. Mientras se define cuándo podrá retomar los traslados internacionales, el cantante mantiene la atención en sus compromisos en México.

Este anuncio llega después de las críticas que recibió por su participación en un evento celebrado el 15 de septiembre en la Ciudad de México. Su reacción ante algunos asistentes generó comentarios en redes sociales y volvió a colocar al músico en medio de la conversación pública.