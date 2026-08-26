Alejandro Speitzer denuncia robo de equipaje en AICM

El actor mexicano denunció que sus dos maletas fueron saqueadas por completo tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México

Alejandro Speitzer denunció que sus dos maletas fueron saqueadas por completo tras su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

El actor mexicano explicó a través de un video publicado en sus redes sociales que su equipaje fue abierto y vaciado pese a contar con candados de seguridad.

De acuerdo con el actor, los responsables rompieron las cerraduras de las maletas para poder extraer los artículos que se encontraban en su interior.

Speitzer señaló que buscará dar con los responsables mediante el rastreo de algunos de los objetos robados, además de presentar una denuncia ante las autoridades.

El coprotagonista de "Autos, mota y rocanrol" aprovechó su mensaje para pedir a sus seguidores que, en caso de atravesar por una situación similar, no dejen el hecho sin denunciar y procedan legalmente contra los responsables.

Finalmente, recomendó a los viajeros extremar precauciones con sus pertenencias durante sus traslados y estancias en los aeropuertos.