Alejandro Speitzer confesó que Belinda fue su crush

El actor sorprendió recientemente al revelar en una entrevista que Belinda fue uno de sus “crush” en algún momento, una confesión que llamó la atención

Alejandro Speitzer y Belinda trabajaron en diversas telenovelas como Aventuras en el tiempo.

El actor sorprendió recientemente al revelar en una entrevista que Belinda fue uno de sus “crush” en algún momento, una confesión que rápidamente llamó la atención del público y de los medios.

El actor habló con naturalidad sobre el tema, recordando esa etapa con simpatía y sin mayor polémica.

Durante la conversación, Speitzer dejó claro que se trató de una admiración propia de la juventud, destacando la trayectoria y el impacto que Belinda ha tenido en la industria del entretenimiento desde temprana edad.

Sus declaraciones fueron tomadas con humor, mostrando una faceta más relajada del actor, quien no dudó en reconocer el talento y carisma de la también cantante.

Por su parte, esta revelación generó diversas reacciones en redes sociales, donde seguidores de ambos artistas retomaron el momento con comentarios positivos y nostálgicos.

Con este tipo de confesiones, Alejandro Speitzer se suma a la lista de celebridades que han reconocido públicamente su admiración por Belinda, reafirmando la influencia que la artista ha tenido en distintas generaciones.