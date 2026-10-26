Alejandro Sanz alista el cierre de su gira en México

El artista español se despide temporalmente de los escenarios mexicanos tras sus últimas fechas en Tampico, Torreón y Ciudad de México.

El cantautor español Alejandro Sanz se encuentra en la recta final de la etapa 2026 de su gira ¿Y ahora qué?, tras haber ofrecido una destacada serie de presentaciones a lo largo de la República Mexicana que incluyó recitales recientes en escenarios como Los Mochis y La Paz.

La actividad del artista en suelo nacional para este año concluirá con sus últimas fechas programadas en Tampico este 25 de octubre, Torreón el 29 de octubre y la Ciudad de México el 31 de octubre.

A la par de sus compromisos sobre el escenario, el cantante compartió un emotivo mensaje de agradecimiento hacia el público local acompañado de postales que documentan su estancia y momentos de esparcimiento en playas mexicanas.

"México eres todo y aún así siempre das más y más. Desde Los Mochis a La Paz sois el mejor sueño. Y aún nos quedan dos noches para alcanzar la inmensidad", expresó el cantautor al reflejar la conexión con sus seguidores y mostrar aspectos de la gastronomía, paisajes marítimos y muestras de afecto recibidas durante sus conciertos.

¿Y ahora qué? 2027

Tras concluir estas fechas en México, el intérprete hará una breve pausa en el calendario anual antes de retomar de forma oficial su gira en 2027.

Para el ciclo de presentaciones del próximo año, el artista contempla visitar diversos países de América y Europa, entre los que se encuentran México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Estados Unidos, España, Honduras, Costa Rica, El Salvador y Guatemala.