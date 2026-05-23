Alejandro Marcovich sufre derrame cerebral y está en coma

La noticia comenzó a circular por redes sociales y más tarde fue confirmada por su familia, que emitió un comunicado oficial en el que dieron a conocer detalles

El mundo del rock mexicano está en shock por una dura noticia sobre uno de los miembros de uno de los grupos más influyentes de la historia: Caifanes. Y es que su exguitarrista, Alejandro Marcovich, sufrió un derrame cerebral, por lo que está en coma.

La noticia comenzó a circular por redes sociales y más tarde fue confirmada por su familia, que emitió un comunicado oficial en el que dieron a conocer algunos detalles de su difícil situación.

De un momento a otro

El argentino naturalizado mexicano sufrió un derrame este martes 19 de mayo, por lo que fue trasladado a un hospital, donde fue internado de urgencia y en el cual permanece hasta ahora.

Desafortunadamente, el pronóstico no es alentador y el también arreglista se encuentra en el área de terapia intensiva donde, según dijo su familia, está siendo atendido por el mejor equipo disponible.

Sintieron el cariño

En el mismo comunicado, la familia Marcovich agradeció los mensajes de aliento que llegaron por montones, no solo de sus fanáticos, sino también de compañeros y del gremio en general, pues Caifanes es una de las bandas más importantes en la historia del rock en español.