Alejandro Jodorowsky recibe Medalla Bellas Artes 2025 en Teatro

El creador chileno fue reconocido por su aporte al arte mexicano y la experimentación escénica; recibió el galardón del INBAL en su residencia en París

El creador escénico chileno, Alejandro Jodorowsky Prullansky recibió la Medalla Bellas Artes 2025 en la categoría de Teatro, como reconocimiento a su huella en el arte mexicano a través de la osadía, la libertad creativa y la experimentación que caracterizan su obra.

El galardón fue otorgado por el gobierno federal, a través de la Secretaría de Cultura y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).

“Jodorowsky tiene una prolífica carrera como dramaturgo, director, actor, guionista y escritor. Su obra impacta en el panorama cultural de México y a nivel global, siendo una figura imprescindible de la escena internacional”, señalaron ambas instituciones.

Ambos organismos también destacaron que sus montajes innovadores, surgidos desde la segunda mitad del siglo XX, desafían paradigmas estéticos y conceptuales y siguen influyendo en nuevas generaciones de artistas.

El artista recibió el galardón en su residencia en París, Francia, y expresó su sorpresa y gratitud.

“Para mí es un gran honor que exista esto, que me agradezcan. Generalmente, a los artistas les falta recibir agradecimiento, pero un agradecimiento real, no comercial”.

Evocando su infancia, Jodorowsky recordó sus primeros acercamientos al conocimiento en Tocopilla, Chile, y cómo su curiosidad fue reconocida y estimulada por su entorno.

Durante su estancia en México entre 1960 y 1977, Jodorowsky impulsó propuestas experimentales que renovaron los lenguajes escénicos y ampliaron los horizontes creativos de la dramaturgia contemporánea.

“México es un país sagrado. Ahí está verdaderamente el ser, el ser humano. Y vale la pena no perderse eso”, afirmó.

Este jueves, la editorial TASCHEN presenta en Francia la monografía de edición limitada ‘Alejandro Jodorowsky. Art Sin Fin’, editada por Donatien Grau, que ofrece una mirada profunda al proceso creativo del artista y su legado en el arte contemporáneo.