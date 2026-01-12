Alejandro Fernández fue operado de apendicitis de emergencia

El cantante confirmó que fue hospitalizado y operado de apendicitis. Aseguró que la cirugía fue exitosa y ya se encuentra en recuperación

Alejandro Fernández confirmó que este fin de semana fue hospitalizado y sometido a una cirugía que, de acuerdo con su propio testimonio, obedeció a una emergencia médica.

La noticia sobre su estado de salud surge apenas mes y medio después de que el intérprete fuera objeto de críticas por supuestamente aparecer en estado inconveniente durante un concierto en Querétaro.

Confirma cirugía a través de redes sociales

Fue el propio cantante quien dio a conocer la información la noche del 10 de enero mediante una publicación en su cuenta de Instagram.

“Hola mi gente, les quiero compartir que hoy me operaron de apendicitis”, escribió Alejandro Fernández, hijo del fallecido Vicente Fernández.

El artista tranquilizó a sus seguidores al asegurar que la intervención fue exitosa. “Todo salió bien y ya estoy en recuperación. Gracias por sus buenos deseos”, expresó, para luego cerrar el mensaje con un afectuoso “¡los quiero mucho!”.

Sin detalles sobre el hospital

Hasta el momento, el intérprete de Como quien pierde una estrella no ha especificado en qué ciudad fue internado ni ofreció mayores detalles sobre las circunstancias que derivaron en la cirugía.

Tres días antes de hacer pública la noticia, Alejandro Fernández compartió una imagen en Instagram en la que se le veía al volante de un lujoso automóvil.

“¡De regreso a casa! ¡Feliz inicio de año 2026!”, escribió entonces, sin dar señales de algún problema de salud.

Polémica reciente en Querétaro

A finales de noviembre pasado, ‘El Potrillo’ se convirtió en tema de conversación luego de que se viralizara un video de un concierto en Querétaro.

En las imágenes, el cantante realizó algunos gestos que llevaron a parte del público a suponer que se encontraba presuntamente bajo los efectos del alcohol.

Días después, su hijo Alex Fernández salió en su defensa y explicó que su padre padece reflujo, condición que habría provocado los ademanes que generaron polémica.

Por ahora, Alejandro Fernández permanece en recuperación y ha agradecido las muestras de apoyo de sus seguidores.