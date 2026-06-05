Alejandro Fernández entonará Himno Nacional en Mundial 2026

La ceremonia mexicana se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México cuando la selección enfrente a Sudáfrica

Alejandro Fernández será el encargado de entonar el Himno Nacional Mexicano en el partido de inauguración del Mundial 2026.

A través de redes sociales, el cantante mexicano compartió una publicación en donde mencionaba que se sentía orgulloso de formar parte del magno evento deportivo.

Orgulloso de formar parte del Álbum Oficial de la FIFA Copa Mundial 2026; un proyecto que celebra la grandeza del deporte y el poder de la música para unir al mundo.

Es un honor llevar en alto el nombre de México.



“Mi México Lindo”. 🇲🇽

Pre-Save https://t.co/EpvZd2n2aa… pic.twitter.com/auqED15HuY — Alejandro Fernández (@alexoficial) June 3, 2026

Sin embargo, el intérprete de "Como quien pierde una estrella" no es la primera vez que cuenta con una participación en eventos de esta naturaleza.

En 2022, se encargó de interpretar una de las canciones representativas de la cultura mexicana, como lo es "México Lindo y Querido" en una de las peleas de Saúl "El Canelo" Álvarez, al igual que sus hijos Alex Fernández y Camila Fernández. También en las grandes finales del futbol mexicano se ha encargado de entonar el Himno Nacional en al menos dos ocasiones.

Se apostará por una combinación de artistas mexicanos y extranjeros para representar la diversidad cultural de los países anfitriones. Entre los nombres que encabezan el cartel destacan la banda mexicana Maná, la intérprete Belinda y el grupo Los Ángeles Azules.

La ceremonia mexicana se llevará a cabo el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México, donde el combinado nacional enfrentará a Sudáfrica en el encuentro que marcará el arranque oficial de la Copa del Mundo 2026.