Alejandro Fernández dará serenata masiva en La Minerva

El Potrillo cantará este 25 de junio en la Glorieta La Minerva junto a Julión Álvarez, Alfredito Olivas, Camila y Alex Fernández

Guadalajara se prepara para albergar "La Serenata más Grande del Mundo", un concierto masivo y gratuito encabezado por Alejandro Fernández el próximo jueves 25 de junio de 2026 a las 9:00 p.m..

La mítica Glorieta de La Minerva será el escenario de este acontecimiento cultural, organizado en el marco de las actividades y festejos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se vive en la capital jalisciense.

El evento tiene como principal directriz enaltecer la identidad mexicana y buscará romper un récord histórico de asistencia masiva entonando música de mariachi y regional mexicano.

El espectáculo, que ha despertado altas expectativas entre los seguidores del género, sumará a grandes exponentes de la música popular actual. "El Potrillo" confirmó que compartirá los micrófonos con Julión Álvarez y Alfredo Olivas, logrando una de las colaboraciones más esperadas por el público, con quienes además se prevé el estreno de una nueva pieza musical.

Asimismo, la destacada dinastía Fernández mantendrá su continuidad generacional sobre el escenario gracias a las presentaciones estelares de Alex y Camila Fernández, hijos del intérprete tapatío.

La iniciativa de reunir a este elenco nació de manera fortuita durante un encuentro ecuestre entre Alejandro Fernández y Julión Álvarez. Tras extenderse la invitación formal para celebrar la fiesta mundialista en el estado de Jalisco, la sinergia creció orgánicamente sumando a Olivas, potenciada por los fuertes lazos de amistad y proyectos profesionales recientes entre los artistas.

Este magno ensamble promete consolidar una velada llena de orgullo, tradición y romanticismo al aire libre bajo la mirada de la emblemática Minerva.

Al tratarse de un concierto con acceso totalmente libre y sin boletaje previo, las autoridades locales han emitido recomendaciones operativas urgentes para la población. Se aconseja llegar con varias horas de anticipación a las inmediaciones de la glorieta para asegurar un espacio, considerando que el ingreso será estrictamente por orden de llegada.

Por su parte, la red de transporte público de Guadalajara implementará operativos especiales de vialidad y extensiones de horarios en sus líneas de tren ligero para garantizar el correcto flujo y la seguridad de las decenas de miles de asistentes previstos.

Con información de Sergio García