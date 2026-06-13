Alejandro Fernández comparte su emoción por el futbol

El intérprete de música regional mexicana destacó que el futbol es una pasión que une a las familias, a los amigos y a todo un país

Alejandro Fernández se sumó al ambiente mundialista que se vive en el país y compartió su entusiasmo por el futbol durante una reciente participación en la que habló sobre la importancia que tiene este deporte para millones de mexicanos.

El intérprete de música regional mexicana destacó que el futbol es una pasión que une a las familias, a los amigos y a todo un país, especialmente cuando se trata de apoyar a la Selección Mexicana en competencias internacionales.

Durante su mensaje, “El Potrillo” recordó algunos de los momentos que más lo han emocionado como aficionado y aseguró que siempre ha seguido de cerca el desempeño de México en las distintas justas mundialistas.

El cantante también aprovechó para enviar un mensaje de aliento a todos los mexicanos, invitándolos a mantener la ilusión y el orgullo de representar al país en uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

Alejandro señaló que el Mundial no solamente se vive dentro de la cancha, sino también en las calles, en los hogares y en cada reunión donde los aficionados comparten la emoción de apoyar a su equipo.

Asimismo, destacó la importancia de disfrutar el futbol como una celebración que fomenta la convivencia y fortalece el sentido de identidad entre los mexicanos.

Las declaraciones del cantante fueron bien recibidas por sus seguidores, quienes reconocieron la cercanía que siempre ha mostrado con las tradiciones y las pasiones que forman parte de la cultura popular del país.

Con este mensaje, Alejandro Fernández se suma a las personalidades que han manifestado su entusiasmo por la fiesta mundialista, dejando claro que el futbol continúa siendo una de las mayores pasiones de México.