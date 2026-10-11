Alejandra Guzmán vuelve a los shows tras crisis de salud

La intérprete hizo vibrar a Mérida con su potente gira, demostrando una notable recuperación que desató la euforia en las redes.

La famosa cantante mexicana Alejandra Guzmán concretó su esperado regreso a las presentaciones en vivo durante un ovacionado concierto en Mérida, Yucatán, demostrando una notable recuperación tras los malestares físicos que la obligaron a interrumpir uno de sus shows recientes.

A través de sus canales oficiales de comunicación, la intérprete de éxitos como "Mírala, Míralo" compartió un fragmento de su energizante actuación en el escenario, acompañado de un afectuoso mensaje dirigido a sus seguidores locales.

"¡Los amo Mérida! ¡Qué show!." Agregó Guzmán a un video donde se aprecia cómo los fans disfrutaron cada momento del show.

Apoyo incondicional del público y sus fanáticos

La reaparición de la artista desató una ola de reacciones positivas en plataformas digitales por parte de su club de fans y asistentes al evento, quienes celebraron la entrega de la rockera sobre las tablas a pesar de las adversidades médicas sufridas anteriormente.

Diversos seguidores manifestaron su admiración por la fortaleza de la cantante con mensajes de aliento.

"Gracias por haberlo dado todo"

"Belleza, gracias por tu energía hacia el público, transmites ese amor a tu arte"

Fanáticos de diferentes partes de América Latina, incluyendo Chile y Ecuador, se sumaron a la conversación expresando sus deseos de bienestar y solicitando futuras fechas de gira en sus respectivos países.

Con este exitoso concierto en tierras yucatecas, la llamada "Reina de Corazones" reafirma su vigencia dentro de la industria musical, continuando con los compromisos agendados de su gira tras dejar atrás los episodios de malestar físico que preocuparon a sus seguidores.