Alejandra Guzmán pausa concierto tras lesión en la cadera

Alejandra Guzmán se lesionó durante los primeros minutos de su concierto, cuando realizó un movimiento durante la coreografía

Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera que la obligó a poner en pausa el concierto que estaba ofreciendo en Veracruz, aunque aseguró que ya recibió atención médica y se encuentra bien.

A través de un comunicado dirigido a sus seguidores, medios de comunicación y al público en general, la cantante agradeció las muestras de apoyo que recibió tras el incidente.

“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, señaló Guzmán en el mensaje publicado en sus redes sociales.