Alejandra Guzmán pausa concierto tras lesión en la cadera

Alejandra Guzmán sufrió una lesión en la cadera que la obligó a poner en pausa el concierto que estaba ofreciendo en Veracruz, aunque aseguró que ya recibió atención médica y se encuentra bien.
A través de un comunicado dirigido a sus seguidores, medios de comunicación y al público en general, la cantante agradeció las muestras de apoyo que recibió tras el incidente.
“Gracias a Dios ya me acomodaron la cadera y ya me encuentro bien”, señaló Guzmán en el mensaje publicado en sus redes sociales.
QUERIDOS AMIGOS DE VERACRUZ pic.twitter.com/dIAzol6FsM— Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026
Alejandra Guzmán se lesionó durante los primeros minutos de su concierto, cuando realizó un movimiento durante la coreografía, resbaló y sufrió esta lesión.
La intérprete de "Eternamente bella" explicó que la presentación prevista para esta fecha tuvo que ser suspendida.
“Esta fecha, este concierto se quedó en pausa, así que muy pronto retomamos con toda la fuerza rockera en este gran lugar”, escribió.
Aunque la cantante no detalló las circunstancias en las que ocurrió la lesión ni especificó el diagnóstico médico, aseguró que su estado de salud es favorable después de recibir atención.
"La Reina del Rock" agradece cariño a fans de Veracruz
Guzmán también aprovechó el mensaje para dirigirse a sus seguidores en Veracruz y agradecerles el cariño recibido durante este momento.
“Antes que nada les agradezco con todo el corazón su apoyo y cariño en este incidente”, expresó.
Concluyó su mensaje con la promesa de regresar al escenario una vez que las condiciones lo permitan.
Estábamos tan prendidos caray!— Alejandra Guzmán (@Al3jandraGuzman) September 20, 2026
Pero voy a volver muyyyy pronto,
GRACIAS VERACRUZ
Ya estoy bien 🙏🏻 pic.twitter.com/5lY7tJtTG2
Hasta el momento, no se ha informado una nueva fecha para el concierto en Veracruz. La artista señaló que la presentación será retomada próximamente, aunque los detalles sobre su reprogramación aún están pendientes.