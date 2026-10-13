Alejandra Guzmán celebra 38 años de carrera en la música

La Reina de Corazones festeja casi cuatro décadas sobre los escenarios tras superar batallas de salud y cirugías a lo largo de los años.

La inigualable e icónica intérprete mexicana Alejandra Guzmán se encuentra de gran celebración al conmemorar 38 años de una exitosa y aplaudida carrera artística dentro de la industria musical latinoamericana.

Consolidada como una de las máximas exponentes del rock en español, la “Reina de Corazones” festeja casi cuatro décadas de legado ininterrumpido sobre los escenarios.

A lo largo de este impresionante recorrido, la hija de Silvia Pinal y Enrique Guzmán ha marcado a múltiples generaciones gracias a su potencia vocal, su inagotable energía y una actitud irreverente que la ha distinguido desde su debut. Sin embargo, su camino no solo ha estado lleno de éxitos y música, sino también de una profunda resiliencia ante los diversos obstáculos de salud que ha debido superar.

Retos, pausas y resiliencia en su trayectoria

A lo largo de sus más de 30 años de trayectoria, la artista ha tenido que hacer constantes pausas forzadas debido a complicaciones de salud y procedimientos médicos, demostrando siempre una fortaleza admirable para regresar con fuerza a los escenarios.

Las complicaciones por procedimientos estéticos son el motivo principal por el que ha detenido sus giras en múltiples ocasiones, destacando la infección grave sufrida en 2009 tras la inyección de polímeros en sus glúteos, lo que le provocó sepsis y requirió más de 40 intervenciones quirúrgicas a lo largo de más de una década.

Otras de las causas fueron operaciones y prótesis de cadera, esto debido al desgaste en los huesos derivado de las infecciones y su intensa actividad escénica. Se sometió a cirugías para colocarle prótesis de titanio en 2013 y 2016, además de sufrir una aparatosa caída en Washington D.C. en 2022, donde se le zafó la prótesis.

Una de las batallas más difíciles fue contra el cáncer de mama, cuando en 2007 le fue detectado un tumor canceroso en el seno, obligándola a hacer una pausa inmediata para someterse a una intervención médica donde le retiraron exitosamente el tumor a tiempo.