Alec Baldwin irá a juicio civil por tragedia en caso ‘Rust’

El actor Alec Baldwin enfrentará un juicio civil en octubre por su presunta negligencia durante el rodaje de la película Rust, tras el disparo que en 2021

El actor Alec Baldwin enfrentará un juicio civil en octubre por su presunta negligencia durante el rodaje de la película Rust, tras el disparo que en 2021 causó la muerte de la directora de fotografía Halyna Hutchins.

La decisión fue tomada por el juez Maurice Leiter, quien consideró que existen elementos suficientes para que un jurado determine si Baldwin actuó de manera imprudente al manipular el arma durante una escena.

Aunque la causa penal por homicidio involuntario fue desestimada en 2024, las demandas civiles continúan, impulsadas por miembros del equipo de producción, entre ellos el técnico de iluminación Serge Svetnoy.

El juez señaló que “un jurado razonable podría encontrar” que el actor ignoró el riesgo de apuntar un arma hacia otras personas, lo que pudo provocar angustia emocional entre los presentes.

El juicio, inicialmente previsto para mayo, fue reprogramado para el 12 de octubre, con el objetivo de permitir más tiempo para la recopilación de pruebas y posibles negociaciones.

La tragedia en el set

El incidente ocurrió el 21 de octubre de 2021 en Santa Fe, Nuevo México, cuando un arma utilizada por Baldwin disparó una bala real, matando a Hutchins y dejando herido al director Joel Souza.

El actor ha sostenido que desconocía que el arma estaba cargada y ha negado haber accionado el gatillo, argumentos que han sido cuestionados en distintas etapas del proceso.

Por su parte, Svetnoy afirma haber vivido el momento de forma directa y acusa a Baldwin y a la producción de no cumplir con los protocolos de seguridad necesarios.

Señalamientos y defensa

Las demandas incluyen acusaciones por negligencia, daños punitivos y por provocar intencionalmente angustia emocional, aunque el cargo de agresión fue desestimado por falta de pruebas de intención directa.

La defensa del actor sostiene que la responsabilidad recaía en el equipo encargado de la seguridad y manejo de armas en el set, mientras que la parte demandante insiste en que Baldwin debió verificar el estado del arma antes de utilizarla.

El proceso civil podría definir el grado de responsabilidad tanto del actor como de la productora, así como posibles indemnizaciones para los afectados.