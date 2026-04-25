Aldo Rendón revive polémica de 'Un tal Fredo'

Así, entre críticas, burlas y apoyo en redes, el tema vuelve a colocarse en tendencia, confirmando que esta boda sigue dando de qué hablar.

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La polémica en torno a la boda de “Un tal Fredo” vuelve a encenderse, ahora por las declaraciones del stylist Aldo Rendón, quien no se guardó nada.

Durante su participación en el podcast La Cotorrisa, Aldo lanzó fuertes críticas contra la celebración, calificándola incluso como de “clase baja” y arremetiendo contra los influencers que asistieron.

Rendón aseguró que este tipo de eventos reflejan una necesidad de aparentar estatus, e incluso llegó a burlarse del concepto de la boda, lo que rápidamente desató reacciones en redes sociales.

Las declaraciones no pasaron desapercibidas y, lejos de generar rechazo generalizado, muchos usuarios respaldaron su postura con comentarios como “mentiras no dijo”, reavivando el debate digital.

Cabe recordar que la boda de “Un tal Fredo” ya había generado controversia desde su realización, debido al lujo, su duración de varios días y críticas por presunto clasismo y afectaciones al entorno natural.

Incluso, el propio influencer ha respondido a las críticas en distintas ocasiones, asegurando que la polémica también le ha generado ganancias y mayor visibilidad.

Así, entre críticas, burlas y apoyo en redes, el tema vuelve a colocarse en tendencia, confirmando que esta boda sigue dando de qué hablar.