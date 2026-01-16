Aldo de Nigris vs Nicola Porcella: cuándo y dónde será la pelea

Ring Royale Fights 2026 reunirá peleas con personajes que prometen un espectáculo único en Monterrey. Conoce precios y detalles clave del evento

El combate entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella ha evolucionado de ser un anuncio llamativo a convertirse en uno de los enfrentamientos más comentados de Ring Royale Fights 2026, un evento que mezcla boxeo y espectáculo con figuras del deporte, la televisión y las redes sociales.

La pelea está confirmada para el 15 de marzo de 2026 en la Arena Monterrey, uno de los recintos más emblemáticos del norte del país, con inicio programado a las 18:00 hrs, aunque los organizadores darán a conocer horarios específicos conforme se acerque la fecha.

Expectativa y preparación de los protagonistas

Aldo de Nigris, ganador de La Casa de los Famosos México, ha intensificado su preparación con entrenamientos de sparring y consejos de boxeadores profesionales para enfrentar a Nicola Porcella, quien también llega con experiencia en retos físicos a través de programas de competencia televisiva.

El combate no solo se verá como una prueba física, sino también como un choque de personalidades y bases de seguidores que ya han tomado partido en redes sociales, impulsando la conversación alrededor del duelo.

¿Quiénes participarán en Ring Royale Fights 2026?

Aunque Aldo vs Nicola es uno de los principales atractivos, la función incluye otros combates de figuras mediáticas, entre ellos:

Karely Ruiz vs Marcela Mistral – pelea que ha generado enorme expectativa.

– pelea que ha generado enorme expectativa. Abelito vs Bull Terrie .

. El Patrón vs Chuy Almada .

. Poncho de Nigris vs Cry (rival por confirmar).

Además, el evento contará con la participación de artistas del freestyle que subirán al escenario para ofrecer presentaciones durante la función.

Dentro de la cartelera destaca la participación de Aczino y Azuky, quienes protagonizarán un duelo anunciado como “La Revancha”. Ambos estarán ofreciendo show en vivo ante el público, y contarán con la presencia de otros artistas, entre ellos:

Jony Beltrán vs Lobo Estepario

RC

Guetto Living

Serko Fu

DJ Sonicko

La participación de estos exponentes forma parte del concepto del evento, el cual busca integrar música, freestyle y boxeo de exhibición en una misma función.

Combate De Nigris vs Porcella y formato del evento

El combate entre Aldo de Nigris y Nicola Porcella se mantiene como uno de los principales atractivos de la noche. Ambos subirán al ring como parte de una función que aún no ha revelado detalles técnicos como número de rounds, peso pactado o reglamento.

Los organizadores informaron que la información relacionada con horarios, logística y transmisión será dada a conocer conforme se acerque la fecha del evento.

Venta de boletos y sede y transmisión

Ring Royale Fights 2026 se realizará en la Arena Monterrey, recinto que ha sido sede de eventos deportivos y musicales de gran convocatoria. Los detalles sobre la venta de boletos y accesos

Las entradas para el evento ya están a la venta a través de SuperBoletos con distintos precios que van desde $600 hasta 6 mil pesos según la zona.

Hasta ahora no se han confirmado plataformas de transmisión en vivo ni detalles técnicos como número de rounds o reglas específicas del combate, información que los organizadores informarán en fechas posteriores.