Aldo De Nigris explota contra Salt Bae tras pagar casi $40 mil

El influencer criticó los altos precios de Nusr-Et tras pagar casi 40 mil pesos por una comida y advirtió a sus seguidores tener cuidado si lo visitan en CDMX

Tu navegador no soporta el elemento de video.

El influencer Aldo De Nigris expresó su decepción tras visitar Nusr-Et, el exclusivo restaurante del famoso chef Salt Bae en la Ciudad de México, donde terminó pagando una cuenta cercana a los 40 mil pesos, un monto que consideró excesivo para la experiencia que recibió.

A través de redes sociales, el creador de contenido incluso lanzó una advertencia a sus seguidores al escribir: "Tengan cuidado si van a visitar el nuevo restaurante @nusr_et en CDMX", mensaje con el que acompañó el video en el que relató lo ocurrido y que rápidamente generó cientos de reacciones.

De acuerdo con Aldo, se encontraba hospedado en un hotel de la capital del país cuando unos amigos lo invitaron a comer al reconocido restaurante. Explicó que aceptó pensando que gastaría alrededor de 2 mil pesos, ya que únicamente planeaba ordenar un salmón y un suero.

Sin embargo, al momento de pagar, la cuenta ascendió a casi 40 mil pesos, una cifra que calificó como una exageración. El influencer aseguró que no suele gastar tanto dinero en una comida y afirmó que, desde su punto de vista, la experiencia no justificó el costo.

Durante su visita también ocurrió un momento inesperado. Según relató, Salt Bae se percató de que varias personas se acercaban a pedirle fotografías, por lo que fue personalmente hasta su mesa y le comentó que él mismo llevaría la carne y que ese platillo correría por su cuenta, de modo que únicamente tendrían que pagar las bebidas.

A pesar del gesto del chef, Aldo De Nigris reiteró que salió decepcionado del restaurante y sostuvo que no le gusta gastar grandes cantidades de dinero en algo que considera que no vale la pena.