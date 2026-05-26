Alan Cumming dará voz a Bullseye en Toy Story 5

El actor Alan Cumming se suma a Toy Story 5 como la voz de una versión especial de Bullseye, personaje que nunca había hablado en la saga

La esperada película Toy Story 5 sigue revelando sorpresas en su elenco, y una de las más llamativas es la incorporación de Alan Cumming, quien dará voz a una versión inédita del personaje Bullseye.

La nueva entrega contará con el regreso de figuras icónicas como Woody, Buzz Lightyear y Jessie, además de sumar nuevos personajes en una historia que combinará el mundo de los juguetes con la tecnología.

Un Bullseye con voz por primera vez

Hasta ahora, el fiel caballo de Woody nunca había tenido voz en las películas de Toy Story.

Sin embargo, en esta ocasión, Cumming interpretará a “Evil Bullseye”, una versión alterna del personaje dentro de una secuencia especial.

El actor describió su participación como un “honor increíble” y reconoció que fue un reto definir cómo debía sonar el personaje, dado que nunca antes había hablado.

“Fue una decisión importante elegir qué voz darle”, explicó, adelantando que el contexto en el que el personaje habla será clave para entender su interpretación.

Aunque su participación será corta, Cumming aseguró que el momento será memorable para los fans, ya que representa la primera vez que Bullseye tiene voz en la franquicia.

La escena ocurre dentro de una secuencia de imaginación, lo que permite explorar una versión distinta del personaje sin alterar su esencia clásica dentro de la historia principal.

Nuevos personajes y enfoque tecnológico

La película también incorporará a Conan O'Brien como un juguete educativo llamado Smarty Pants, y a Greta Lee como Lilypad, una tableta con rol antagonista.

La trama girará en torno a la interacción entre juguetes tradicionales y tecnología moderna, planteando un nuevo conflicto dentro del universo de Pixar.

Cumming reveló que grabó su participación en una sola sesión a distancia, destacando la flexibilidad del trabajo de doblaje, que permite enfocarse completamente en la voz y sus matices.