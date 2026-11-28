Aitor García amplía presencia musical en México: reporta más de 256 conciertos y proyectos internacionales durante 2026.

A punto de cerrar el 2026, el empresario español Aitor García continúa ampliando su presencia en la industria musical mexicana, respaldado por una trayectoria enfocada en el desarrollo de artistas, la producción de espectáculos y la promoción internacional.

Desde 2009, García ha participado en la creación y desarrollo de distintas empresas musicales. Entre ellas se encuentran AIMA MUSIC, compañía discográfica adquirida por Universal Music España; One Life Music, vinculada a Sony Music y con más de 300 lanzamientos, así como 17 Veinte Entertainment, dedicada al management y la producción de espectáculos.

A lo largo de su carrera ha trabajado con artistas como Aleks Syntek, Jorge Domínguez y Moncho Chavea. Además, ha impulsado giras y conciertos en México, Estados Unidos, Canadá, Latinoamérica y Europa, llevando a agrupaciones como La Trakalosa de Monterrey y Adictiva a distintos escenarios internacionales.

De acuerdo con la información compartida sobre su trayectoria, durante 2025 realizó más de 150 conciertos, mientras que en 2026 suma más de 256 presentaciones reportadas. Entre sus proyectos también destacan dos conciertos junto a Aleks Syntek en el Auditorio Nacional en menos de un año.

Aitor García también cuenta con experiencia como productor y compositor musical, con trabajos que han alcanzado millones de ventas y reconocimientos dentro de la industria española. Actualmente, su apuesta está enfocada en seguir desarrollando talentos, fortalecer sus empresas y llevar espectáculos a nuevos mercados.